هذا ما قاله سفير السودان بالقاهرة عن القمة العربية الأوروبية

وجه السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، التهنئة لمصر على استضافتها القمة العربية الأوروبية التي تعد حدثًا مهمًا وتاريخيًا لأنها تحدث لأول مرة لهذا فهي حدث غير مسبوق.

وشدد السفير السوداني، على أن هذه القمة تأتي في مرحلة مهمة للأمتين العربية والأوروبية ، كما أنها تعكس دور مصر الريادى، فمصر بالأمس تولت رئاسة الاتحاد الافريقي واليوم تستضيف وتراس القمة العربية الأوروبي.

وأضاف "عبد الحليم"، في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش القمة العربية الأوروبية، أن القمة ستناقش العديد من الموضوعات المهمة كالشراكة العربية الأوروبية، وبحث أزمات المنطقة وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها السودان، أكد "عبد الحليم"، أن السودان يرفض تدخل أحد في شئونه الداخلية ولا ينبغي لأحد التدخل في الشأن الداخلي للدول وما يحدث أمر يتعلق بالسودان ومن ثم فمن غير المقبول تدخل أحد في الشأن الداخلي السوداني ، مشددا على أن مصر يهمها أمن واستقرار السودان وهذا الأمر يعيه ويدركه السودانيون جيدا.

وأشار سفير السودان بالقاهرة إلي أن البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة وأنه سيتناول ما تم الاتفاق عليه في الجلسات العلنية والمغلقة بين القادة والزعماء العرب والأوروبيين، خاصة في ظل تناول القمة العديد من القضايا ، مشددا على أن شعار القمة الاستثمار في الاستقرار وهذا له مدلول ورسالة خاصة .

وأوضح أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة في القمة لأنها دون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك استقرار للعرب وأوروبا ، خاصة أن إسرائيل تريد أن تدخل الباب دون تقديم أى تنازلات في حل القضية الفلسطينية ، على حسب وصفه .