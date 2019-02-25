آلاف من المحتجين في السودان يتحدون قانون الطوارئ

غير مبالين بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مساء الجمعة الماضية؛ وأصل السودانيين احتجاجاتهم الغاضبة ضد قرارات الرئيس عمر البشير الجديدة؛ ومتمسكون برحيله عن السلطة.

وفي الوقت الذي كان يؤدي فيه اعضاء الحكومة الجديدة وأغلبهم من العسكريين وبعض المدنيين القسم الدستوري امام الرئيس البشير ظهر اليوم الجمعة؛ جاء الرد بخروج التظاهرات الحاشدة في مدينة امدرمان؛ لتشهد أكبر المواكب منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي.

وصب خطاب البشير الزيت على نار الاحتجاجات التي تمددت لتنتقل من ضاحية الى أخرى في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وامدرمان وبحري).

ورصد (السودان 365) تظاهرات في ضاحية بري التي تقع جنوب الخرطوم؛ والتي شارك فيها المئات من المواطنين؛ واستطاع المحتجين الغاضبين؛ السيطرة الكاملة واغلاق الشارع الرئيسي المودي من والى قلب العاصمة.

ورغم اطلاق القوات الامنية الغاز المسيل للدموع بكثافة؛ والحصار الأمني الذي فرضته على الحي الصغير؛ واقتحامها المنازل؛ استطاع المحتجين الصمود والتظاهر حتى مساء اليوم.

وانتقلت التظاهرات الى العديد من الاحياء من ضواحي الخرطوم (الطائف؛ الجريف غرب؛ المجاهدين؛ جبرة؛ والصحافة).

وفي مدينة بحري خرج المئات المواطنين من احياء(شمبات والحلفايا والمزاد والشعبية) في تظاهرات حاشدة؛ واغلقوا الشوارع والمداخل المودية الى الاحياء باطارات السيارات المشتعلة والحجارة.

واندلعت تظاهرات ليلية واسعة في عدد من ضواحي مدينة امدرمان (ابوروف؛ الحتانة؛ العباسية؛ الثورة؛ امبدة)؛ ولاتزال التظاهرات مستمرة.