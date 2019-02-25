ترامب يعلن تأجيل بلاده زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن بلاده ستؤجل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقا، وذلك بعد تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات التجارية بين البلدين.

وكشف ترامب عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا من أجل ابرام اتفاق نهائي.

وكتب ترامب على تويتر "يسرني ان ابلغكم أن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في المحادثات التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية هامة بينها حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا أخرى عديدة".

وأضاف "كنتيجة لهذه المحادثات المثمرة جدا، سأقوم الآن بتأجيل فرض الزيادة الأميركية على الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من آذار/مارس. وعلى افتراض تمكن الطرفين من تحقيق المزيد من التقدم، سوف نخطط لعقد قمة بيني وبين الرئيس شي (جينبينغ) في مارالاغو لإبرام إتفاق. نهاية اسبوع جيدة جدا للولايات المتحدة والصين".

وكان ترامب قد أعرب عن تفاؤله حول المفاوضات الجمعة بعد لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، وقد اختتمت المفاوضات الاحد.

يضاف الى ذلك أن الرسالة التي سلمها ليو الى ترامب من الرئيس الصيني عكست نبرة ايجابية، حيث أمل الرئيس الصيني بمحافظة المفاوضات على "سلوك فيه احترام وتعاون متبادل وحلول مربحة للطرفين".

وقال ترامب الجمعة ان اتفاق حول العملة التلاعب بسعر العملات سوف يتم تضمينه للميثاق التجاري، لكن ما عدا ذلك فان تفاصيل قليلة فقط خرجت الى العلن.

وأدت الحرب التجارية بين البلدين الى زعزعة الأسواق العالمية ودفعت جهات عديدة الى التحذير من مخاطرها على الاقتصادات العالمي.