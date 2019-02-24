القبض على طالب جامعي قتل فتاة لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحقق شرطة الكاملين بولاية الجزيرة مع طالب جامعي، تم إيقافه بتهمة ارتكاب جريمة قتل فتاة رفضت الزواج منه، وفور وقوع الجريمة اتخذت الشرطة إجراءاتها القانونية والفنية، من تأمين مكان الحادث ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي حسب صحيفة الدار، تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما تم القبض على المتهم وتباشر الشرطة تحرياتها معه.

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