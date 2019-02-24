اعتماد الموردة علي مشاطيب المريخ والهلال لن يفيدها.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** فقد نادي المريخ ابنا بارا من أبنائه دعم المريخ بلا حدود .قاد تشجيعه من المدرجات ..هتف باسمه .تغني باسمه كان معه في النصر وفي ساعة الهزيمة ..ذلكم هو الاخ جعفر حسين والذي لبي نداء ربه صباح الجمعة امس الأول وقد بكاه الجميع بحرقة وجعفر كان لديه مقعد معروف في المقصورة الرئيسة بكل استادات العاصمة ولم يتخلف عن أي مباراة للاحمر الي أن اقعده المرض اللعين وهو صاحب الهتاف الشهير ..مريخنا قوة..وهو شقيق قطب الهلال عماد حسين ونسأله تعالي أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنه في عليين والتعازي الصادقة نسوقها لأسرته الكبيره ولكل الأسرة المريخية

** المريخ أحد الأربعة الكبار في الوطن العربي وصل الي تونس امس ووجد استقبالا رائعا وتدرب بمشاركة جميع نجومه عدا بكري المدينة المصاب وامير الموقوف وابدت الصحافة التونسية اهتماما كبيرا بزعيم الكرة السودانية ووصفته بالخصم الخطير والرهيب ونشرت تصريحات لمدربه يامن الزولفاني ولن يتمكن الزعيم من أداء مباراة ودية نسبة لضيق الوقت ويلحق بالبعثة وفد إداري كبير يوم بعد غد الثلاثاء

** النجم خصم المريخ بالاربعاء يخوض مباراته الثانية في دوري مجموعات الكونفدرالية عصر اليوم والمباراة ستفيده كثيرا والمباراة فرصة لمدرب المريخ ولاعبيه للوقوف علي مستوي خصمهم ومعرفة نقاط القوة والضعف فيه وفرصة أيضا للجمهور السوداني للوقوف علي مستوي الفريق التونسي

** عاد الحبيب المنتظر ..عودا حميدا مستطاب ..عاد الأستاذ محمد الشيخ مدني لمزاولة نشاطه كرئيس لنادي المريخ بعد شد وجذب وملاواة وتعنت شديد وجاءت عودته في الوقت المناسب ونتمني أن يواصل المشوار حتي النهاية والا يتراجع اذا غادر المريخ البطولة العربية علي يد النجم لا قدر الله ونتمني أن يعود عبدالصمد وسبدرات وكل الاخوة الذين ابتعدوا والمريخ في حاجة الي جميع أبنائه الان

** ٧٢ ساعة تفصلنا عن المعركة الأولي بين المريخ والنجم والتي تقام بمدينة سوسا الساحلية والمريخ جاهز للمعركة من كل النواحي وسيعود بنتيجة مرضية رغم إدراكنا التام بقوة وخطورة الخصم

** يا سلام علي القنصل حازم ..صفقوا معي للقنصل حازم ابن المريخ البار والذي ظل في قلب المعركة ..يدفع ويدعم وقد انهي مشكلة رسوم محكمة كأس في دقائق والآن رفع راية التحدي في وجه أي نادي يسعي لضم محمد عبد الرحمن وقال ميدو لن يغادر كشف الأحمر ووعد حازم بدعم الزعيم بلا حدود وأكد أن المال لن يقف عقبة أمام الزعيم ..حازم لم وان يبخل علي معشوقه المريخ وياليت هذا يكون ديدن أي مريخي حباه الله بالمال ..التحية للاخ حازم من علي البعد لانه وحسب علمي مقيم في الإمارات وجماهير المريخ لن تنسي له هذه المواقف وان شاء الله يا حازم الزعيم الي المباراة النهائية في دوري الأبطال العرب واتمني ان نلتقي في حب المريخ

** بعد التغييرات الكبيرة التي أجراها الكاردينال علي مستوي الجهاز الفني والإداري يلتقي الهلال مساء اليوم بزسكو الزامبي في دوري مجموعات الكونفدرالية وجماهيره المغلوب علي أمرها ستجلس أمام الشاشة الصغيرة لمشاهدة الجديد في أداء بويا وفارس والشغيل وشيبوب وادريسا وبقية العباقرة وننتظر الانتصار أو التعادل علي الاقل ويقال أن كبير العباقرة نبيل الكوكي غير طريقة اللعب من ٥..٣..٣ الي ٤..٤ ..٢ وطبعا زسكو خطير وهو يلعب في أرضه وقلبي مع الكرة السودانية

** صراع ملتهب بين الموردة وحي الوادي نيالا لخطف بطاقة التأهل لدوري النخبة وحي الوادي مرشح للفوز

** سكرتير الأمل أو رئيسه لا أدري …قال ..لم نتسلم خطاب بتأجيل مباراة المريخ ..خلاص خليك منتظر

** اذا خسر الهلال عصر اليوم تكون مصيبة بعد الجهد الكبير الذي بذله كردنة

** قطعا الكوكي سيتشير الزعفوري في بعض الأمور و مدرب زسكو قال حننتصر

** الاخ الفاتح التوم سكرتير الأهلي العاصمي شن هجوما عنيفا علي الاتحاد العام واشتكي من سؤ البرمجة وأكد أن الأهلي لن يغادر الدرجة الممتازة رغم المكايد والمؤامرات

** من طرائف السياسة أن معتمد حلفا ادي القسم يوم الخميس وتمت إقالته يوم الجمعة

** كده اسأل قلبك عن حالي اسألو

** آخر دبوس

** اعتماد الموردة علي مشاطيب المريخ والهلال لن يفيدها