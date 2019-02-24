لا غالب ولا مغلوب بين الهلال وزيسكو

الخرطوم: باج نيوز حسم التعادل بهدفٍ لكلٍ نتيجة مباراة الهلال السوداني ونظيره زيسكو الزامبي في المباراة التي جرت لحساب المرحلة الثالثة من بطولة الكنفدرالية. وأحرز هدف الأزرق اللاعب نصر الدين الشغيل. ورفع الفريق رصيده إلى”4″ نقاط، أما زيسكو فوصل إلى النقطة الـ”4″. وفي مباراة ثانية، تصدر ناكانا الزامبي المجموعة برصيد”6″ نقاط، بعد تغلبه على الأشانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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