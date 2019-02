تشكيلة الهلال الأساسية لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي

المدارية : الخرطوم

أفصح المدير الفني لفريق الهلال المدرب التونسي نبيل الكوكي عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها زيسكو يونايتد الزامبي عند الساعة السادسة من مساء اليوم في بطولة الكونفدرالية، وتتكون توليفة الهلال من جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون من السمؤال ميرغني، حسين الجريف، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي ويلعب في خط الوسط نصر الدين الشغيل، بوبكر ديارا، أبوعاقلة عبد الله وأطهر الطاهر فيما يقود الهجوم الثنائي إدريس امبومبو ووليد الشعلة.

ويجلس بدكة بدلاء الهلال (يونس الطيب، فارس عبد الله، مؤمن عصام، شيبوب، ولاء الدين موسى، بشة الصغير، محمد موسى الضي).

