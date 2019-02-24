موسى وسفير الكويت يبحثان العلاقات الثنائية

بحث مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم مع سفير دولة الكويت لدى السودان بسام محمد الغبندي مسار العلاقات الثنائية المتطورة بين السودان ودولة الكويت وسبل دفعها وتعزيزها في المجالات كافة، كما بحث اللقاء سير تنفيذ مشروعات التنمية بشرق السودان والنتائج التي حققها مؤتمر المانحين الخاص بشرق السودان الذي عقد بدولة الكويت في العام 2010 وكيفية تطويرها وإكمال المشروعات المتبقية.

وأكد السفير الكويتي بسام محمد الغبندي متانة العلاقات السودانية الكويتية وتطورها على الأصعدة كافة، مشيرا للتعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان

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