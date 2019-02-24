مزمل أبو القاسم يكتب : وطنا الزين.. لا تنضرّ لا تنعاق

تعالوا إلى كلمةٍ سواء.. تعالوا لنتحاور ونتفق ونغني سوياً مع حِمِّيد (وطنا الزين.. لا تِنضرَّ لا تنعاق). د. مزمل أبو القاسم اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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