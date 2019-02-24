حزب الامة الوطني برئاسة مسار يكشف موقفه من قرارات البشير ويوجه رسالة هامة للمتظاهرين

كشف حزب الامة الوطني برئاسة عبد الله مسار عن موقفه من القرارات والتغيرات الاخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية، عمر البشير من فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة .

ورحب حزب الامة الوطني برئاسة عبد الله مسار بقرارات الرئيس عمر البشير الاخيرة مطالبًا بالتنفيذ والشفافية في التعامل حتى يتقبلها الشعب .

وشدد حزب الامة إعطاء على أهمية إعطاء حكومة الكفاءات كامل الصلاحيات وكافة القضايا بما فيها قضايا الاقتصاد والعلاقات الخارجية ومعاش الناس و قضية الدولار .

وأشار حزب الامة الى ضرورة محاورة المتظاهرين داعيًا لإجراء حوار مع حملة السلاح والمعارضين لاستكمال وثيقة الحوار الوطني، حسب مذكره الاحداث نيوز .

ودعى البشير بأن يخلع جلباب الحزب وتوفير تراضي سياسي بإطلاق سراح المعتقلين وفك أسر المحكومين والاعتذار لاسر ضحايا الذين توفوا في الأحداث الاخيرة مع الالتزام بالتحقيق والمحاسبة .

وطالب بفترة انتقالية توطئة لانتخابات نزيهة والاعتراف بفشل قوي اليسار واليمين منذ الاستقلال في وضع نظام حكم وطني متراضي عليه .

وتابع على المعارضين والمتظاهرين ان يعلموا ان تحقيق كل المطالَب في وقت واحد مستحيل و عليهم القبول بالتدرج وان لا نرهن الوطن للغضب وتصفية الحسابات وأضاف بأن الإنقاذ نظام تجزّر لتلاثة حقب و صعب اجتثاثة .

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