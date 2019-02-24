والي الخرطوم يشيد بثقة رئيس الجمهورية بتكليفهم

أشاد الفريق اول شرطة هاشم عثمان الحسين والي الخرطوم بثقة رئيس الجمهورية التي اولاها اياهم بتكليفهم بادارة الولايات خاصة ان البلاد تمر بظروف استثنائية .

و أكد هاشم عقب اداء الولاة المكلفون القسم امام رئيس الجمهورية ممثلا لهم ،اكد استعدادهم بالعبور بسفينة البلاد الي بر الامان خاصة في ظل الظروف الماثلة و بذل الجهود لتحقيق الامن و الاستقرار و توفير الخدمات الضرورية للمواطنين مشيرا الي اهمية العمل علي رتق النسيج الاجتماعي و توحيد الصف الداخلي .

و قال هاشم ان هذه المرحلة تحتاج منا الي وعي و حكمة و حزم و حسم بالقانون مؤكدا بانهم سيعملون مع المجتمع بالتشاور لتحقيق مطلوبات المرحلة .

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