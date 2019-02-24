توجه نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر الى عاصمة جمهورية النيجر نيامي للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي في إقليم الساحل والصحراء الذي يستمر لمدة يومين . وسيقدم نائب رئيس الجمهورية كلمة السودان خلال المؤتمر الذي يهدف الى توفير التمويل للمشروعات المطروحة في المؤتمر ودعم عشرة ملايين أسرة لتمكينها من مجابهة ظاهرة التغير المناخي وإحداث ٢٠٠ الف وظيفة للشباب ، وكان في وداعه بالمطار وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف احمد سعد عمر . يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر كبر يتوجه للنيجر للمشاركة بمؤتمر المائدة المستديرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.