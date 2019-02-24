إتحاد العمال: يحذر من إستغلال قضايا العاملين لتمرير أجندة المعارضة

أكد مساندتهم ودعمهم لموجهات وقرارات رئيس الجمهورية

الخرطوم (smc)

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عدم إعترافه بكيان تجمع المهنيين الذي يدعو للعصيان والإضراب عن العمل لتمرير أجندته السياسية ، محذراً القوى السياسية والمعارضة من إستغلال قضايا العاملين والتدخل في شؤؤنهم باعتبارها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وقال المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس الاتحاد لـ(smc) أن المرحلة التي تشهدها البلاد تعتبر مرحلة مفصلية وتتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات خاصة شريحة العاملين، مؤكداً مساندتهم ودعمهم لموجهات وقرارات رئيس الجمهورية التي تلاها في خطابه الأخير والتي تهدف للاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي، مضيفاً أن جميع منسوبيه أكدوا رفضهم القاطع لدعوات الاضراب عبر شعارات تهدف لزرع الفتن والكراهية وسط المجتمع.