السودان: رئيس الوزراء الجديد يؤدي اليمين والمحتجون يتظاهرون من أجل رحيل البشير

أدى محمد طاهر إيلا رئيس الوزراء السوداني الجديد اليمين الأحد، في الوقت الذي نزل محتجون مجددا إلى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي كان قد أعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد وأقال الحكومة السابقة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من فرانس 24

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