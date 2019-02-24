أعدمت (17) شخصاً ودمرت (121) مزرعة مرزق (smc) إتهمت قيادات أهلية بمنطقة مرزق الليبية، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومرتزقة الحركات الدارفورية بإعدام (17) شخصاً منذ دخولها مرزق، بجانب نهب وحرق خيرات المنطقة. وقال عضو مجلس النواب عن مرزق محمد لينو، أن عناصر الكرامة التابعة لخليفة حفتر المصحوبة بقوات المعارضة السودانية حرقت (83) منزلا ودمرت (121) مزرعة، بالإضافة إلى سرقة (104) سيارة تخص مدنيين. وأشار لينو إلى أنهم قدموا تقريرهم إلى المبعوث الأممي غسان سلامة الذي وعدهم بالتواصل مع كافة الأطراف وفتح تحقيقات في الحادثة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية

كانت هذه تفاصيل خبر تورط حفتر ومتمردي دارفور في تنفيذ إعدامات وسرقات بمنطقة مرزق الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.