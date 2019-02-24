الإتحادي الأصل: مشاورات لتشكيل لجنة للإعداد للإنتخابات

الخرطوم (smc)
كشف الحزب الإتحادي الأصل عن قرارات مرتقبة من الحزب بشان الإنتخابات خلال الأيام القادمة ، في وقت أكد فيه إستعداده للمشاركة في إنتخابات 2020م.
وأشار د. علي السيد القيادي بالحزب الإتحادي الأصل في تصريح لــ(smc) إلى الشروع في مشاورات مع السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب لتشكيل لجنة للإعداد للإنتخابات القادمة ، موضحاً إن الحزب من دعاة الإنتخابات التي تتمتع بمساحة عالية من الحرية والديمقراطية وأن تكون وحرة ونزيهة .
وكشف السيد عن شروع الحزب في إصلاح المؤسسات من أجل تحقيق المؤسسية بالحزب بقيادة السيد جعفر محمد عثمان الميرغني .
وحول قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، قال السيد إن مجمل التعديلات ستعمل علي التهدئة، مضيفاً بأن الهم الاول يكمن في تحقيق إستقرار والأمن بالبلاد.
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