مرسوم جمهوري بتكليف مصطفى حولي وزيراً للمالية

أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير مرسوما جمهورياً كلف بموجبه وزير الدولة مصطفى يوسف حولي، بمهام وزير المالية والتخطيط الاقتصاي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان

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