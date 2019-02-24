المريخ يفاوض ثنائي بورندي

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

في تطورٍ مفاجئ، بدأ نادي المريخ رسميًا في مفاوضات مع عدد من اللاعبين الأجانب توطئة للتعاقد معهم في التسجيلات المرتقبة.

وبحسب مصدر موثوق لـ”باج نيوز” فإن الوكيل الموريتاني عبد الحي أكّد أنّ نادي المريخ أجرى اتصالات رسمية مع اثنين من لاعبي المنتخب البورندي.

وقال عبد الحي في تصريح خاص لـ”باج نيوز” إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من مرشح رئاسة المريخ سوداكال طالبًا فيه التفاوض مع اثنين من اللاعبين الأجانب شاركوا ببطولة أمم أفريقيا للشباب التي جرت بالنيجر مؤخرًا.

وأضاف” سوداكال طالب بالتفاوض مع سيدرك مافاكو ويبلغ من العمر”19″ عامًا، وهداف المنتخب البورندي، وأكّد عبد الحي أنهما مميزان”.