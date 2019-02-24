وزير التعليم الإسرائيلي يتهم نتنياهو بالاتفاق مع ترامب على إقامة دولة فلسطينية وتقاسم القدس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم زعيم حزب “اليمين الجديد” وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إقامة دولة فلسطينية وتقاسم القدس.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأحد أن إقامة الدولة الفلسطينية سيتم وفق الاتفاق على 90 في المئة من مساحة الضفة، دون تفاصيل اضافية.

وقال بنيت إن نتنياهو وترامب عازمان على تنفيذ هذا الاتفاق بعد الانتخابات العامة مباشرة، لذلك قررا عدم طرح الخطة قبل الانتخابات حتى لا تؤثر على فرص نتنياهو في الفوز.

وأضاف بنيت أن زعيمي تحالف “أزرق-أبيض” بيني غانتس ويائير لبيد سينضمان إلى نتنياهو لتشكيل تحالف عريض تحت مسمى “حكومة سلام وطنية”، لتنفيذ هذه الخطة.

ودعا بنيت الإسرائيليين إلى إحباط هذه الخطة عبر التصويت لصالح حزبه “اليمين الجديد”.

ويسعى بنيت وشريكته في زعامة الحزب وزيرة القضاء أييلت شاكيد إلى جذب مناصري الليكود للتصويت لحزبهما الذي أسساه قبل نحو شهرين بعد انسحابهما من “البيت اليهودي”.

وفي إعلان مصور نشر على حسابات بنيت وشاكيد على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر الإثنان وهما يطرقان باب منزل الصق عليه شعار حزب الليكود، ويقومان بتقديم حزبهما مع توجيه انتقادات لنتنياهو وسياسته، لمن كان في المنزل.

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب للأناضول، الأحد، إن هجوم بنيت على نتنياهو، محاولة لإظهار أنه أكثر تشددا تجاه الفلسطينيين من ناحية، ولاستعادة بعض الأصوات (المقاعد) التي انتزعها نتنياهو وحزبه الليكود، من “اليمين الجديد” والأحزاب اليمينية الصغيرة الأخرى من ناحية أخرى.

كما أن حصول بنيت على عدد مقاعد متقدم سيساعده في الحصول على حقائب وزارية مهمة خاصة وزارة الدفاع التي أعلن في الشهور الأخيرة سعيه لتوليها.

وأغلقت لجنة الانتخابات الإسرائيلية الخميس باب تسجيل الكتل المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية، المقرر إجراؤها في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

القدس العربي