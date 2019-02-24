التربية والتعليم العام تضع كاميرات مراقبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد وكيل وزارة التربية والتعليم العام، الطاهر حسن الطاهر، بحسم مروجي الشائعات وكل من يثبت تورطه في كشف امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عبر محكمة جرائم المعلوماتية .

فيما أكد انطلاق الامتحانات في موعدها 2 مارس المقبل، وشدد على أنه لا تأثير لما يجري في الساحة من حراك سياسي أو إعلان حالة الطوارئ .

وأعلن الطاهر في مؤتمر صحفي أمس، أنه تم وضع التحوطات كافة، تجنباً لكشف الامتحانات بتعديل لائحة الامتحانات ووضع كاميرات مراقبة، وأشار وبحسب صحيفة الصيحة لإصدار قرار يمنع الدخول للامتحانات بأجهزة الاتصال والحاسوب .