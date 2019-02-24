طائرة تنجو من اختطاف مؤكد متجهة من بنغلاديش إلى دبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرضت طائرة ركاب كانت متجهة من العاصمة البنغالية دكا، إلى إمارة دبي، الأحد، إلى محاولة اختطاف، بحسب ما أورده إعلام محلي.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “بي دي نيوز 24″ المحلية، أن الطائرة تحمل رقم الرحلة ” BG 147″ كانت متجهة من دكا إلى دبي، عبر مدينة تشيتاغونغ الساحلية جنوبي بنغلاديش.

وأكد محفوظ علام، مدير خطوط بيمان البنغالية في المطار، للصحيفة، أن الطائرة تم اختطافها بالفعل، رافضا الكشف عن تفاصيل.

بدورها أفادت صحيفة “دكا تريبيون” المحلية، بأن الطائرة التابعة لخطوط بيمان بنغلاديش الجوية اضطرت للهبوط في مطار شاه أمانات الدولي، بمدينة تشيتاغونغ، بعد قيام مسلح باختطافها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول محلي قوله، إن مسلحا حاول تولي قيادة قمرة القيادة بعد أن أقلعت الطائرة من مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا، وأجبر الطيار على الهبوط في مطار تشيتاجونج جنوبي بنغلاديش.

وقامت الشرطة بتطويق المنطقة، وحاصرت الطائرة على المدرج؛ كما تم تعليق الأنشطة التشغيلية في المطار، وفق المصدر نفسه.

ولفتت الصحيفة إلى أن جميع الركاب نزلوا من الطائرة بعد هبوطها، مشيرة إلى أن المسلح مع اثنين من الطاقم ما يزالون على متنها.