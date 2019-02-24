الاتحاد الأوروبي يطالب سلطات فنزويلا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حث الاتحاد الأوروبي السلطات الفنزويلية إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، مجددا الدعوة إلى إعادة الانتخابات الرئاسية في هذا البلد اللاتيني لحل الأزمة السياسية هناك.

جاء ذلك في بيان أصدرته الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

وقالت موغيريني إن الظروف المعيشية تتدهور في فنزويلا، ويتسبب رفض الحكومة قبول المساعدات الإنسانية في زيادة حدة التوتر في البلاد.

وأضافت: “ندعو بشدة قوات الأمن للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والتحلي بضبط النفس، وتجنب استخدام القوة”، واعتبرت أن أسباب الأزمة في فنزويلا “سياسية”.

وأكدت أن الأزمة يمكن أن تحل فقط بالوسائل السياسية، وجددت دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة في فنزويلا.

وترفض السلطات في كراكاس تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى للفنزويليين، واستخدامها بمثابة غطاء للتلاعب بالرأي العام في البلاد وتعبئة القوى المناهضة للحكومة لغرض الانقلاب.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي كارلوس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، بعدما سارع الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بغوايدو “رئيسا انتقاليا”.

في المقابل، أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.