علي الحاج: نحن في الشعبي ضد إعلان حالة الطوارئ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصف الأمين العام للمؤتمر الشعبي “علي الحاج” خطاب رئيس الجمهورية “عمر البشير” للأمة السودانية بأنه تصالحي تسامحي ومرضٍ لحد كبير وقدم معالجات لبعض القضايا السياسية بالبلاد، مؤكداً موقف حزبه الرافض لإعلان حالة الطوارئ . وأشار إلى أجتماع للأحزاب قادم لمقابلة الرئيس بخصوص أطروحاته الأخيرة، وكشف “علي الحاج” في حوار مفتوح بقناة النيل الأزرق قدمه الزميل الأستاذ “محمد عبدالقادر” عن دعوة من المؤتمر الشعبي لأحزاب المعارضة ، وتجمع المهنيين السودانيين لاجتماع بخصوص تجميع كل المبادرات السياسية في الساحة بما فيها الإقصائية لطرحها في وثيقة للمبادرات والتشاور حولها ووصف كل المبادرات وبحسب صحيفة المجهر بأنها إيجابية .

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