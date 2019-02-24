البشير يؤكد متانةالعلاقات بين السودان وإفريقيا الوسطى

أكد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير متانة العلاقات مع إفريقيا الوسطى وحرص السودان على تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين.

وأثنى رئيس الجمهورية خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم برئيس برلمان إفريقيا الوسطى الحاج موسى لورا، على حرص بلاده والتزامها بتحقيق السلام والاستقرار على أراضيها.

وأوضح الحاج لورا في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه بحث مع رئيس الجمهورية مسار تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة التي تم توقيعها بين فرقاء إفريقيا الوسطى بالخرطوم، مثمنا وقوف السودان وحرصه على معالجة كافة القضايا الإفريقية وإحلال السلام بالقارة.

وقال إنه نقل شكر وتقدير رئيس بلاده للسيد رئيس الجمهورية، على دوره في تحقيق المصالحة بين الفرقاء بإفريقيا الوسطى والدور الإيجابي الذي يلعبه السودان مع الشركاء في بسط الأمن والسلام في الإقليم.

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