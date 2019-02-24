البشير البلاد تمر بمرحلة تاريخية

(سونا)-أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بالقصر الجمهوري اليوم ولاة الولايات الجدد بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف و رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس.

وأكد رئيس الجمهورية لدى مخاطبته الولاة عقب مراسم أداء القسم، أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية جديدة تتطلب تضافر الجهود والعمل بجد وإخلاص من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وازدهارها.

وجدد الرئيس البشير ثقته في قدرة الولاة على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن اختيارهم تم بعناية وتمحيص وثقة، مؤكدا دعم الدولة لهم بما يمكنهم من الاضطلاع بمهامهم وتحقيق الأهداف المنشودة .

وفوض رئيس الجمهورية الولاة في اختيار من يرونه مناسبا لإعانتهم ودعمهم، ووجه بأن يكون الاختيار للكفاءة والقدرة في المقام الأول.

وأعرب والي ولاية الخرطوم الفريق شرطة عثمان هاشم الحسين إنابة عن الولاة عن شكرهم وتقديرهم للثقة الكبيرة التي أولاهم إياها رئيس الجمهورية لتولي مهامهم كولاة.

وتعهد ببذل كافة الجهود لتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالولايات وتوفير الخدمات عبر التعاون والتنسيق مع مجتمعات الولايات لإنفاذ مهامهم،. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تعتبر استثنائية تتطلب الحزم والحسم عبر القانون.

والسادة ولاة الولايات الذين أدوا القسم أمام رئيس الجمهورية هم :

1. الفريق أول شرطة / هاشم عثمان الحسين والياً لولاية الخرطوم

2. اللواء ركن / مصطفى محمد نور والياً لولاية البحر الأحمر

3. الفريق أول ركن / علي محمد سالم والياً لولاية الجزيرة

4. الفريق ركن / أحمد خميس بخيت والياً لولاية النيل الأبيض

5. اللواء مهندس ركن مستشار /عيسى إدريس بابكر سليمان والياً لولاية سنار

6. العميد أمن / مبارك محمد شمت والياً لولاية القضارف

7. الفريق ركن / محمد منتي عنجر والياً لولاية كسلا

8. الفريق أول ركن / يحيى محمد خير والياً لولاية النيل الأزرق

9. اللواء ركن (م) / الطيب المصباح عثمان والياً لولاية نهر النيل

10. اللواء أمن / محمد آدم النقي أحمد والياً للولاية الشمالية

11. اللواء ركن / المرضي صديق المرضي والياً لولاية شمال كردفان

12. الفريق أمن/ أحمد إبراهيم علي مفضل والياً لولاية جنوب كردفان

13. الفريق أمن / دخري الزمان عمر محمد والياً لولاية غرب كردفان

14. اللواء ركن (م) / النعيم خضر مرسال والياً لولاية شمال دارفور

15. الفريق ركن / أحمد علي أبو شنب والياً لولاية جنوب دارفور

16. اللواء ركن / سليمان مختار حاج المكي والياً لولاية شرق دارفور

17. اللواء ركن/ مهلب حسن أحمد والياً لولاية غرب دارفور

18. اللواء ركن / خالد نور الدائم عمر عثمان والياً لولاية وسط دارفور يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان

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