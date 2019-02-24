النائب الأول للبشير ورئيس الوزراء الجديد وحكام الولايات يؤدون اليمين الدستورية

شينخوا – أدى النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الوزراء وحكام الولايات الجدد اليوم (الأحد) اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، في القصر الجمهوري بالخرطوم.
وعين الرئيس السوداني السبت وزير دفاعه الفريق الركن عوض ابن عوف، نائبا أول له.
كما سمى الحاكم السابق لولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا، رئيسا للوزراء، واختار 18 عسكريا حكاما لولايات السودان.
ودعا البشير في كلمة خلال مراسم أداء القسم، الولاة الجدد إلى العمل من أجل تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها السودان.
ونفى أن يكون تعيينه لحكام الولايات من المؤسسة العسكرية انحيازا لها دون غيرها، قائلا إن “هذا الاختيار ليس انحيازا للمؤسسة العسكرية أو تعصبا لها، ولكن هذه المرحلة تتطلب وجود أمثالكم على رأس الولايات السودانية”.
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء السوداني الجديد بالعمل مع الفريق الوزاري الذي سيعينه لاحقا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد إيلا اهتمامه بقضايا معاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية.
وأعلن الرئيس السوداني مساء الجمعة حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات في السودان، وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة عام، وذلك على خلفية تواصل احتجاجات شعبية منددة بالأوضاع الاقتصادية منذ 19 ديسمبر الماضي.
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