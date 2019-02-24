ممتاز يلتقي بولاة الولايات الجدد

أكد الأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي أن المرحلة المقبلة مهمة ومفصلية تتطلب الحرص والشفافية وأن يقوم الولاة الجدد باستلام ولاياتهم من الولاة السابقين مع الخطط والتقارير وهيكل حكومة الولاية وتكليف مديري الوزارات الولائية بإدارة العمل خلال هذه الفترة، وعلى المديرين التنفيذيين بالمحليات القيام بالأعمال.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بديوان الحكم الاتحادي بولاة الولايات العسكريين، حيث استعرض الاجتماع دور ديوان الحكم الاتحادي تجاه الولايات من حيث التنسيق والاتصال والربط بالمركز وتكاليفهم في المرحلة المقبلة. وقدم سيادته شرحا مفصلا لقانون الديوان والمهام المتعلقة به وربطه مع الولايات وقدم كذلك شرحا تفصيليا لهيكل الديوان المجاز وما يلي الولاة من مهام. وتلى الوزير قرار وزير الدفاع بأن يكون الزي الرسمي هو زي الوالي لأنها حكومة طوارئ.

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