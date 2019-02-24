نائب رئيس حزب الأمة السوداني يطالب بتشكيل حكومة انتقالية

قال الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، إن الأزمة السودانية وصلت إلى درجة من التعقيد وتحتاج إلى رؤية ثاقبة وحل يخاطب قضايا الحاضر وتطلعات الشعب السوداني.

وأشار الأمين إلى أن “هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بتغيير الوجوه بل بحلول جذرية لا يمكن أن يقوم بها فرد أو حزب واحد، وتحتاج إلى تفاهم على درجة عالية جدا من التوافق بين مختلف القوى السياسية والمدنية”.

وأوضح الدكتور الأمين لبرنامج “عالم سبوتنيك”، أن “أي عمل يرتبط فقط ببقاء رئيس الجمهورية، ومحاولة ترميم هذا النظام لم تُكتب لها الاستدامة، ولن تُحِل القضايا المعقدة التي تواجه الشعب السوداني”.

وبين الأمين أن “الشباب والقوى السياسية يجمعهم إطار، الهدف منه إحداث تغيير حقيقي من قبل النظام، والرئيس البشير غير موافق عليه، لأنهم يريدون التغيير في ظل ما هو قائم”، مشيرا إلى أنهم “يريدون تغييرا بمشاركة واسعة جدا وتغييرا يحقق سلاما ووقفا للحروب في السودان، وتحولا ديموقراطيا ونظاما لا مركزيا”.

وقال إن القضايا الأساسية بين المعارضين للرئيس البشير يوجد إجماع عليها، فيجب أن تكون هناك حكومة انتقالية، لأنه لا يمكن أن تتحدث مستقبلا عن انتخابات إلا في ظل نظام ديموقراطي، وهو ليس موجود أو حكومة انتقالية يتم التوافق عليها.

وأوضح الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، أن “الهدف من الحكومة الانتقالية مخاطبة القضايا العاجلة المرتبطة بالمعيشة وحالة الناس، وفي نفس الوقت تقدم برنامج يخاطب القضايا الكبرى في البلاد”.

وعن التواصل بين الأطراف، قال الأمين، “إذا اتفقت الحكومة والمعارضة على تغيير شامل، فنحن لا نرفض مرحلة ما بعد التغيير أن تكون مفتوحة لكل الناس، حتى وإن كان من النظام ولم يرتكب أي جريمة يحاسب عليها، من حقه أن يشارك في المرحلة القادمة”،

وأكد الأمين أن “التواصل يجب أن يتم على إدارة المرحلة القادمة وليس في ظل النظام القادم برئاسة الرئيس البشير، ولكن في ظل نظام مختلف ويعبر تعبير حقيقي لتطلعات كل الشعب السوداني”.