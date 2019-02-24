صحة الخرطوم تتعهد بالقضاء على ختان الإناث

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم التزامها التام بالقضاء على ختان الإناث، مشيرة إلى أنها تعمل على بذل الجهود المستمرة لحث الأسر على التخلي عن تلك العادات الضارة عبر برامج التوعية المختلفة المعدة من الوحدات الصحية.

وقالت مديرة قسم رعاية المرأة والطفل بإدارة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة بولاية الخرطوم بتول عبدالرحمن، لدى مخاطبتها الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى بالوزارة، يوم السبت، إن الجهود مستمرة لإحداث التكامل في تقديم الخدمات والتوعية عبر الزائرات الصحيات والقابلات والمعززين الصحيين.

وأشارت إلى أن الاحتفال تضمن التأكيد على استمرار الشراكة مع المؤسسات والجهات الداعمة.

ونوهت بتول بحسب الشروق – إلى أنه تم تكريم القابلات اللاتي تخلين عن ممارسة ختان الإناث لفترة (20) عاماً تقديراً لهن لالتزامهن بالتخلي عن تلك العادات الضارة.

يشار إلى أن الاحتفال بمناهضة ختان الإناث جاء هذا العام تحت شعار: (صوت واحد – مجتمع واع- شباب فاعل- السودان خال من تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)