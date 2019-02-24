بالصورة : ” اسكافي أحذية ” يخطف الأضواء في مظاهرات أمدرمان

خطف “اسكافي أحذية” الأضواء في المظاهرات التي انطلقت بمدينة أم درمان ظهر الأحد، وظهر الاسكافي التي انتشرت صورته بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو مشغولاً بعمله دون أن يلتفت للموكب أو الهتافات المدوية التي تنطلق بجواره، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وعلق العديد من رواد مواقع التواصل بالثناء على الرجل إذا جاءت التعليقات” عندما تتكسب من الحلال لايفجعك الهتاف”، فيما تعاطف معه العديد من الشباب، قائلون “من المؤكد أن وراءه زغب حواصل من الأطفال ينتظرونه فاغري الأفواه”، فيما عد البعض الصورة إثباتاً لسلمية التظاهرات والنأي عن التخريب وتعطيل مصالح البسطاء.

وكانت مظاهرات قد انطلقت اليوم بمدينة أم درمان، كُبرى مدن ولاية الخرطوم منددة بالنظام السوداني، ومطالبة برحيل البشير، وأغلق المتظاهرون شوارع بالحجارة ورددوا هتافات شعب واحد جيش واحد.

كما خرج المئات بحي بُري شرقي الخرطوم، استجابة لنداءات نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت الشرطة لتفريقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي الأثناء أعلن الرئيس السوداني ليلة الجمعة حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات وإعفاء الولاة الذين استبدلهم بعسكرييين في خطوة وصفت بالانقلاب الأبيض على حزبه، إذ خرجت هذه القرارات لأول مرة من القصر دون أن تمر بالمكتب القيادي للحزب كما كان معتاد.

كما اعلن البشير إعلان حالة الطوارئ لمدة عام في جميع السودان، والذي سيكون سارياً عقب إجازته من البرلمان الذي دعا لجلسة طارئة لتمريره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)