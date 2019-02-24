إيلا عقب اداء القسم رئيساً للوزراء : “سننتهج سياسات تمكن من تحقيق العدل”

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري يوم الأحد دكتور محمد طاهر إيلا رئيسا للوزراء بحضور عبد المجيد إدريس رئيس القضاء والدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية.

وأعرب إيلا عقب أداء القسم عن أمله أن يوفق في أداء مهمته في هذه المرحلة التي يمر بها السودان ،والتي قال إنها تتطلب جهد وتعاون الجميع لمعالجة كل القضايا العالقة التي تمثل هموما للمواطنين وقضايا معاش الناس وتقديم الخدمات لهم.

وأكد إيلا أنهم سينتهجوا سياسات تمكن من تحقيق العدل بين الناس ومحاربة الفساد، فضلا عن تفجير طاقات المواطنين وتوفير ما هو مطلوب وتوفير فرص العمل للشباب.

وقال بحسب وكالة السودان للأنباء نأمل أن تكون الفترة المقبلة فترة نتجاوز فيها الكثير من المعوقات التي يمر بها الوطن والتي جعلته في مؤخرة دول العالم رغم تمتعه بكل ما يمكن أن ينطلق به ليأخذ مكانه الطبيعي.

وقال إيلا سنلتقي في الأيام المقبلة مع كل الجهات المعنية التي تتكامل أدوارها من أجل وضع برنامج عاجل قادر على الاستجابة لما نصبوا إليه خدمة لأهلنا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)