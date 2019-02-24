أكد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد، يوم الأحد، حرص السودان على تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات والذي بدأ منذ مطلع ستينيات القرن الماضي. وأشاد محمد أحمد بالمستوى الرفيع الذي تشهده العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة. وبحث مساعد الرئيس خلال لقائه بالقصر الجمهوري سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام محمد القبندي، مسار وسبل ترقية العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات ورغبات شعبي البلدين. وأوضح السفير الكويتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء،بحسب شبكة الشروق – أن اللقاء ركز على مشروعات تنمية شرق السودان عبر صندوق المانحين والصندوق الكويتي للتنمية، مشيداً بما تم إنجازه من مشروعات وما تحقق من نتائج إيجابية على أرض الواقع، مشيراً إلى مواصلة بلاده لجهودها حتى تكتمل كل المشروعات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر مساعد الرئيس: حريصون على تعزيز التعاون مع الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.