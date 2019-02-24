- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن حزب الأمة الوطني، بقيادة رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان، عبد الله علي مسار، تأييده لقرارات الرئيس البشير بإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات وتشكيل حكومة كفاءات، والقرارات المصاحبة للخطاب حال تطبيقها بشفافية وصدق.
واعتبر مسار ” يوم “الأحد”، إن تحقيق مطالب المعارضة والمحتجين في وقت واحد أمراً مستحيلاً.
وطالب المحتجين بقبول قرارات الرئيس باعتبارها تدرجاً في الإصلاح وعدم رهن الوطن للغضب وتصفية الحسابات،.
وأشار مسار إلى أن حكم “الإنقاذ” تجذر لثلاثة حقب لذلك من الصعب اجتثاثه وأضاف: “يجب الاعتبار بالماضي والعافية تأتي درجات ليس بضربة واحدة”.
وطالب مسار البشير بأن يكون رئيساً قومياً وأن يتخلى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني، فضلاً عن إطلاق جميع المعتقلين والاعتذار لأسر قتلى الاحتجاجات مع ضرورة إجراء محاسبة عادلة لكل من تسبب في القتل، وشدد على ضرورة الاتفاق على فترة انتقالية للترتيب لانتخابات حرة ونزيهة لتقود لحكم ديمقراطي.
وتواصلت احتجاجات السودان التي ينظمها “تجمع المهنيين السودانيين” لشهرها الثالث رغم فرض حالة الطوارئ بالبلاد.
باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الأمة يطالب المحتجين بقبول قرارات عمر البشير الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.