إيلا.. هل يستطيع تعبيد طريق الاقتصاد ؟

رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير قال في إحدى خطبه في الجزيرة أمام الجماهير (إيلا سيبقى في منصبه إلى يأتي قدر الله أو يرفضه أهل الجزيرة) وهو يدعم محمد طاهر إيلا للاستمرار على رأس الولاية حتى موعد قيام انتخابات 2020، وظلت هذه العبارة عالقة في ذاكرة التاريخ بالنسبة لرجل المهام الصعبة، والذى لطالما وقف الرئيس بجانبه، ودعمه في مواجهة مناوئيه، ليتفأجأة كثيرين بالأمس بنبأ تعيينه رئيساً للوزراء خلفاً لمعتز موسى، كمرحلة جديدة في خارطة الرجل التنفيذية والسياسية، حيث تنتظره ملفات شائكة ،وقضايا عجز من سبقوه في ايجاد حل لها .

إيلا رئيساً للوزراء

بتعيين الرئيس عمر البشير لوالي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا، رئيساً للوزراء، يكون إيلا قد حصد نتاج مثابرته السياسية طوال فترة تقلده مناصب إدارية عمل فيها بكفاءة منقطعة النظير، حتى جعلت منه الرجل الأقوى بين الولاة، من حيث الأداء والانضباط، مما جعل الرئيس البشير يقول ذات مرة في نوفمبر 2017 إنه سيؤيد إيلا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إذا قرر الترشح، لكن بقرار تعيينه الآن رئيساً للوزراء خلفاً لمعتز موسى، يصبح إيلا رجل المهام الصعبة أمام تحدي كبير، خاصة وان البلاد تعاني من العديد من المشاكل، خاصة الاقتصادية والسياسية، حيث مطلوب منه إيجاد حلول في فترة وجيزة، إيلا سيقود فريق حكومي عرف بفريق الكفاءات، لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة، فهل يكسب الرهان؟ ..

سيرة ومسيرة

للتعرف على شخصية رئيس الوزراء الجديد في حكومة الكفاءات، نجد أن محمد طاهر إيلا هو من أبناء الأسر الكبيرة بشرق السودان، وهو إسلامي المنشأ، وﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍلاﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ في ﺠﺒﻴﺖ خلال ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1958 إلى 1962، ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻰ في ﺴﻨﻜﺎﺕ خلال ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1962 إلى 1966، وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة بورتسودان الثانوية التي انتهت في عام 1970، لينتقل بعد ذلك للانخراط في المرحلة الجامعية بكلية ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ثم عمل عقب تخرجه في هيئة الموانيء البحرية، قبل أن يُبتعث إلى إنجلترا لاستكمال الماجستير، يعود بعد ذلك للعمل بهيئة الموانيء في عام 1989 مديراً عاماً لها لمدة خمسة أعوام، ويتدرج داخل سلم السلطة وزيراً اتحاديًّاً في عدد من الوزارات، على مدار 10 أعوام كاملة، في وزارة التجارة الخارجية، ووزارة الطرق، ووزارة الاتصالات، ثم والياً للبحر الأحمر، وثم والياً على ولاية الجزيرة، لينتهي به الأمر الآن رئيساً للوزراء في فترة الجمهورية الثالثة.

صاحب القرارات الصعبة

الشاهد أن إيلا اعتاد الدخول في صراعات مع خصومه السياسيين، وله العديد من القرارات الصعبة والجميع يذكر صراعه في ولاية البحر الأحمر، داخل المجلس التشريعي، حول توزيع الصلاحيات والسلطات، والتي انتقلت أيضاً معه، حين تم تعيينه والياً على ولاية الجزيرة بتكليف مباشر من الرئيس البشير الذى دائماً ما يقف لجانبه، حيث حسم البشير نزاعه مع خصومه من المؤتمر الوطني لصالحه، عبر مرسوم جمهوري يقضي بحل المجلس التشريعي (البرلمان) في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفرض حالة الطواريء في الولاية.

وواجه إيلا في ولاية الجزيرة مقاومة شديدة من خصومه، لدرجة أنهم أقاموا حملة لإقالته، ولم تكن هذه الحملة الأولى التي تطالبه بالاستقالة؛ إذ سبقتها حملات عديدة خلال ولايته لولاية البحر الأحمر تطالب باستقالته، وذلك في مايو 2014 وعرفت بـ(حملة المليون توقيع) وكانت باسم (اللجنة العليا للمطالبة بسحب الثقة عن الوالي )

مهارات القيادة

عُرف إيلا بذكائه وقدرته على القيادة وتخطي الأزمات ُيعزز هذا الانطباع عنه كل خصومه الذين نازلهم فى مسيرة حياته العملية والتنفيذية، والذين وصفوه بالرجل العملي والمتابع لكل تفاصيل الوظيفة التي يعمل بها ابتداءً من تعيين في كل الوزارات السابقة، وانتهاءاً بتعيينه والياً علي ولايتي البحر الأحمر والجزيرة، حيث شوهد مراراً وتكراراً وهو يتجول بسيارته فى كل الوزرات، ويتابع أداء الموظفين ويشرف بنفسه على كل المشاريع التنموية التي تمت بالولايتين، والدليل علي ذلك النهضة العمرانية التي ترك بصمتها في مدينة بورتسودان، مما جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وانجاز العديد من الخدمات مثل رصف الطرق والمياه لسكانها، وافتتاح العديد من المستشفيات، فالرجل صاحب رؤية ثاقبة واستراتيجية علمية، وفي عهده حدث تحوّل غير مسبوق، وذلك بشهادة رئيس الجمهورية وكذلك بتفاعل الجماهير معه أين ما حل حيث كان فى بورتسودان يهتفون له بالهتاف الشهير (إيلا حديد)

تحديات متجذرة

(ليس إيلا وحده، بل كل العدد من الوزراء الذين تم تعيينهم حتي الآن من قبل الرئيس البشير هم وجوه قديمة عرفناها في مناصب سابقة، ولهذا نقول ليس هنالك مفاجأة حتى الآن)، هكذا يبادر المحلل السياسي الدكتور الطيب زين العابدين حديثه لـ(آخر لحظة) معلقاً علي تعيين إيلا رئيسا للوزراء، ومضيفاً بأن ما قيل عن أنها حكومة كفاءات، حتى الآن هو مصلح قيل فقط في الخطاب، ولم يطبق على أرض الواقع، موضحاً أن إيلا يذكر له نجاحاً في ولاية البحر الأحمر، ولكن بالمقابل هناك فشل واضح له عندما تم الاستعانة به في ولاية الجزيرة، وأحدث مشاكل مع عضوية المؤتمر الوطني، مما أدى إلى حل المجلس وإعلان حالة الطواريء، وأضاف الطيب أن منصب رئيس الوزراء يختلف عن منصب الوالي، وأن المهام التي سوف تواجه إيلا معقدة وصعبة ومتجذرة، مشيراً إلى أن المشكلة الاقتصادية أطاحت برئيس الوزراء السابق معتز موسى، الذى لم يجد حلولاً ناجعة، وبالتالي ذات المشكلة تواجه إيلا الآن، بالإضافة إلى الاحتجاجات اليومية، وارتفاع الدولار، وتذبذب الوقود والدقيق، وختم أن هذه المشاكل سببها الحكومة، منذ أن أهدرت كل الإيرادات البترولية بعد انفصال الجنوب، ولن يستطيع إيلا أو غيره حل هذه المشكلة الاقتصادية

محك حقيقي لقدراته

تعيينه بالنسبة لي مفاجأة هكذا جاء حديث القيادي بالمؤتمر الوطني والبرلماني إسماعيل الحاج موسى، مضيفاً أن لإيلا إنجاز لا ينكر في ولايته للبحر الأحمر، حيث لمع نجمه كوالي استطاع تنفيذ مشاريع عديدة ببورتسودان، اكسبته جماهيرية كبرى، ويستدرك موسى أنه بالمقابل واجه مشاكل فى ولاية الجزيرة، والآن هو في مهمة مختلفة، ومسؤولية تنفيذية أكبر، بعد تعيينه رئيس وزراء ينتظر منه الكثير في الكرسي الساخن الذي تناوب عليه من قبله بكري حسن صالح ومعتز موسى، وأشار موسى إلى أن الجهاز التنفيذي هو عصب وروح الحكومة، والمهمة ستكون صعبة ومحكاً حقيقياً لقدرات إيلا، وسوف تكشف مدى جاهزيته لأداء ماهو مطلوب منه للخروج من المأزق الاقتصادي الخانق بالبلاد.



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