شاهد بالفيديو : مظاهرات في أم درمان والشرطة تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع

استخدمت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات اندلعت في سوق أم درمان.

وقال شهود عيان ان قوات الامن قامت بإطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع بعشوائية لتفريق مظاهرات أم درمان .

وشهدت مدينة ام درمان خروج العديد من التظاهرات في عدة مناطق أبرزها التي خرجت بالقرب من سوق ام درمان البوستة حيث هتف المئات بشعارات مناهضة للنظام منها “حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب” .

ودعا تجمع المهنيين السودانيين وقوى سودانية معارضة، إلى مواصلة الاحتجاج والمطالبة بإسقاط النظام.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير اجتمع في وقت سابق من اليوم، مع رئيس الوزراء الجديد، محمد طاهر إيلا، والنائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع عوض بن عوف، وحكام الولاة الجدد، وألقى كلمة مقتضبة.

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