محاكمة دجال احتال على رجل بمبلغ (83) ألفاً

الخرطوم: تنزيل آدم
أصدرت محكمة النظام العام عقوبة رادعة بالسجن (3) سنوات ودفع غرامة مبلغ (35) ألف جنيه لدجال تمت إدانته تحت المادة (22) من قانون النظام العام الدجل والشعوذة، حيث تعود التفاصيل إلى أن المدان كان يدعي أنه يستطيع أن يعالج النساء من (الزار) وفك أعمال السحر، حيث تقدم إليه أحد الأشخاص كان يريد أن يعالج زوجته التي تعاني من الزار، وتقدم إليه وطلب منه مبلغ (5) آلاف وفي كل مرة يطلب مبلغاً باهظاً إلى أن وصلت جملة المبالغ إلى (83) ألف جنيه وكان في كل مرة يمنحه (بخرات) وأشياء لزوجته، ولم يتمكن من شفائها وطلب منه الحضور إليه بعد يومين، وعندما أتى وجد باب منزله مقفولاً، حينها كشف له بعض الأشخاص الذين يسكنون معه في ذات الحي، بأنه مستأجر ولا يقيم بالمنزل، وبعدها توجه إلى قسم الشرطة ودون بلاغاً ضده، وتمكنت الشرطة من القبض عليه بمنطقة عطبرة، وبعد التحري معه أقر بجريمته وتم تحويله إلى المحكمة.
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