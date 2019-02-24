اختير نائبا اول للرئيس بن عوف .. جنرال لم يجلس على الرصيف

تعيين الفريق اول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا اول للرئيس ووزيرا للدفاع ، خلفا للفريق اول ركن بكري حسن صالح لم يكن مفاجئا لكثير من الاوساط ، حيث سرت ابناء شبه مؤكده خلال اليوميين الماضيين تؤكد أن مطابخ القرار بصدد اعداد طبخة يتم بوجبها الدمج بين منصبي النائب الاول ووزير الدفاع واسناد مهمهما للفريق بن عوف ، وهذه ليس المرة الاولي التي تقدم فيها الحكومة على مثل هذه الخطوة ، فقد سبقها الدمج بين منصبي النائب الاول ورئيس الوزراء وتكليف الفريق بكري بمهامهما قبل ان تعود الحكومة وتفصل المنصبين عن بعضهما ويتم تعيين معتز موسى رئيسيا للوزاء وكذلك اسنتدت اليه مهام وزير المالية في التشيكل الوزاري الاخيرة والذي تم حله بموجب القرارات التي اصدرها رئيس الجمهورية مساء امس الاول ، الجمع بين منصبي النائب الاول ووزير الدفاع ليس بالامر المبتدع في عهد الانقاذ ، فالشاهد أن حكومة مايو كانت قد انتهجت ذات النهج . كثيرين ربما لايعرفون عن شخصية عوض بن عوف شيئا سوى انه ضابط جيش صارم ، وهو يبدو كذلك فالرجل لم يشغل نفسه بالسياسة ودهاليزها حتي عندما كان في استراحة محارب بعد تقاعده في العام 2010 ، وظل بعيدا عن الاضواء وفلاشات الكاميرات ، في هذه المساحة نود ان نلسط الضوء على جزء سيرته الذاتية . ولد بن عوف في مطلع الخمسينات بقلعة ود مالك بمنطقة قري شمال بحري والتحق بالكلية الحربية ،وتلقى تدريبه العسكري بمصر وتخرج في الدفعة 23 مدفعية وعمل معلما بكلية القادة والاركان ، من أبرز أبناء دفعته القائد الشهير بمتحركات العمليات بالجنوب الفريق أول محمد عبد القادر ووزير الداخلية الاسبق الفريق أول عصمت عبد الرحمن ،و عمل مديراً لمكتب سكرتير الأ مانة العامة للاتحاد الاشتراكي عوض مالك، ثم انتقل بعدها مديراً لجهاز المخابرات الخارجي عندم كان الجهاز منفصلاً «خارجي وداخلي»، وتم اختياره مديراً لإدارة الاستخبارات ،ويقول مقربون من الرجل ان شخصية بن عوف تمتاز بالهدوء والصرامة ، كما أنه يتميز بكاريزما وفرت له قدرا من المحبة والاحترام وسط زملائه من الضباط والعساكر .

مهام دبلوماسية

بن عوف من القيادات العسكرية التي لم تجلس على الرصيف طويلا ، و عندما احيل للتقاعد في منتصف العام 2010 ضمن عدد (5) من قيادات الجيش اعتقد بن عوف الذي كان حينها برتبة لواء ، أن الخطوة تمثل نهاية المطاف في حياته العسكرية ، وان المهام الصعبة قد انتهت وأصبحت تاريخاً مشرفاً لضابط عظيم ، ولم يكن يدري أن القدر يخبئ له الكثير ، حيث لم تمض فترة طويلة على احالة بن عوف حتي وجد نفسه امام مهمة جديدة ، ولكنها تختلف عن المهام التي كانت تؤكل له في السابق، حيث عاد للعمل العام هذه المرة عبر بوابة الدبلوماسية ، ودخل حوش ﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭاصبح ﻣﺪﻳﺮا لاﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ثم ﻗﻨﺼﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩن ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ومن ثم ﺳﻔﻴﺮاً ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ عمان ، وبعد مضي 5 اعوام على احالة بن عوف عاد الرجل الى ارتداء البزة العسكرية مجددا ، بهمام وصلاحيات اكبر ، حيث اصدر رئيس الجمهورية المشير البشير في منتصف العام 2015 قرارا قضي بتعيين بن عوف وزيرا للدفاع ، واخيرا اختير نائبا اول للرئيس ووزيرا للدفاع .

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