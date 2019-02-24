التربية : الطواريء لاتؤثر في امتحانات الشهادة

الخرطوم : ابتهاج العريفي أكدت وزارة التربية والتعليم العام عدم تأثر امتحانات الشهادة السودانية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وقالت إن الامتحانات أحد ممسكات الوحدة الوطنية، وهو معيار ينتظر نتائجه كل السودان، وأن الامتحانات عمل وطني ليس له علاقة بالسياسة، وأكد وكيل الوزارة د. الطاهر حسن الطاهر في مؤتمر صحفي، اكتمال كافة الاستعدادت لقيام الامتحانات فى مواعيدها الثاني من مارس القادم، وقطع بالتأمين الكامل للامتحانات وحمايتها عبر الأجهزة الأمنية المختلفة، وقيام غرف الطوارئ لإلحاق الطلاب المتأخرين، وقال الطاهر إن الوزارة تعمل بخطة مدروسة منذ يوليو العام الماضي، حيث تم إعلان امتحان هذا العام، وأعلن عن تعديل لائحة الامتحانات، ووضع الإجراءات والتحوطات الكفيلة بحماية الامتحانات ومنع تسربها، بالإضافة لحظر حمل الوسائط والموبايلات والأجهزة التي تكشف الامتحانات. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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