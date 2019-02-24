قانون الطوارئ .. اللعب بالورقة الأخيرة

حالة من الحذر أصابت الشارع السوداني صبيحة إعلان حالة الطوارئ بالبلاد خلال خطاب الرئيس المشير البشير، الأمر الذي تمت مواجهته بردود أفعال متباينة من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ولكن يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل يمكن أن ينقذ هذا القانون الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي كانت السبب الرئيسي في اندلاع الاحتجاجات بالعاصمة وبعض الولايات، وهل سيتعافى الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي إدى إلى انفلات الأسعار وشح السيولة والدقيق والوقود، خاصة وأن مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول أمن صلاح عبد الله (قوش)، جزم بأن القانون سيضمن إيقاف تدهور العملة الوطنية إلى جانب مكافحة الفساد.

تقرير:اسماء سليمان

جوانب اقتصادية

وبالرغم من أن قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 في فحواه يحمل إجراءات أمنية مشددة على شاكلة دخول أي مباني، أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، إلى جانب اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان، فضلاً عن حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، إلا أن ذات القانون يتضمن تدابير وإجراءات ذات بعد اقتصادي، باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي أمر يفضي بطبيعة الحال، إلى استتباب الأمن، يتقدمها تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها وتحديد الأسعار ونظم التعامل، بجانب الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة، بالإضافة إلى ممارسة حق النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز.

التخلي عن التحرير

مراقبون ومحللون اقتصاديون يرون أن إعلان الطوارئ خطوة في الاتجاه الصحيح، سيما أنه يضمن سرعة إنفاذ الإجراءات والمحاكمات، في هذا الاتجاه يرى المحلل الاقتصادي عبد الله الرمادي أن تطبيق قانون الطوارئ مؤشر إيجابي يتوافق مع تصريحات (قوش) الخاصة بضبط سعر الصرف ومكافحة الفساد، وطالب الحكومة بإعلان تخليها عن نظام تحرير السوق في ظل تطبيق قانون الطوارئ، معتبراً أن التحرير الاقتصادي كان السبب الأساسي في ظهور ما أسماه مافيا السوق، مؤكداً أن الآثار المترتبة على تطبيقه ستظهر نتائجها في مكافحة تهريب السلع الأساسية مثل (الوقود) الذي يتم تهريبه إلى دول الجوار، متوقعاً انخفاض أسعار السلع الأسياسية، وناشد الرمادي الدولة بالعودة إلى التعاونيات بالأحياء ونشرها في شكل (خيام) لضمان ضبط أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين.

آخر فرصة

وبما أن قانون الطوارئ، قانون مناط به بسط الأمن والسلامة بالبلاد، كان لزاماً على لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أن تدلو بدلوها فيما يخص تطبيق القانون والقرارات المصاحبة له، يقول الخبير الأمني الرئيس شعبة القوات المسلحة باللجنة، الفريق خليل محمد الصادق إن قرار تطبيق قانون الطوارئ جاء متأخراً، بحسبان أن الفساد كان نتاج سوء إدارة بالمقام الأول وعدم انضباط أدى إلى التهريب وغيره، ونبه إلى أن تطبيق القانون يعني التحكم في جميع مفاصل الدولة وحدودها، ما يعني ضمان عدم إهدار موارد الدولة، ولكن الفريق رهن نجاح الأمر بعمل اقتصادي متكامل، وقال إن القانون آخر فرصة لتحسين الأوضاع بالبلاد، مبدياً تخوفه من ضياعها.

غير مجدية

وبالمقابل قلل الخبير الأمني، العميد أمن أحمد محمد الجعلي من جدوى تطبيق القانون في حل المعضلة الاقتصادية، واعتبره غير مجدٍ في هذا الاتجاه، وقال في حديثه لـ(آخر لحظة): أنا لا أميل إلى التدابير الأمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة وأنها تم تجريبها من قبل ولم تكن ذات جدوى، وأوضح أن القانون يمكنه أن يضمن الأمن العام ولكن الأوضاع الاقتصادية تحتاج إلى قرارات سياسية تضمن تحرر البلاد من القيود الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل المجتمع الدولي وفك الأموال المجمدة والاستفادة من تحويلات المغتربين والعمل الدؤوب في هذا الاتجاه، الأمر الذي سيفضى إلى تدفق الأموال للبلاد وتوفير العملات الصعبة، ولفت الجعلي إلى أن ذلك لن يكون بين عشية وضحاها، بل يحتاج إلى بعض الوقت، الرجل في حديثه أشار إلى بعض القرارات التي وصفها بالتعسفية والمجحفة مثل لها بقرار مضاعفة الدولار الجمركي من (6) جنيهات إلى (18) جنيهاً.

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