السجن (3) سنوات لشاب نهب وسدد طعنة لآخر

الخرطوم: تنزيل آدم ‏ قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب بتوقيع حكم بالسجن (3) ‏سنوات في مواجهة ‏مدان وألزمته بدفع مبلغ (20) ألف جنيه تعويضاً للشاكي ‏بعد أن وجهت له المحكمة ‏تهمتي التهديد والنهب وتسبيب الأذى ‏الجسيم، فيما برأت المحكمة المتهم الثاني ‏لعدم كفاية الأدلة التي تثبت إدانته. وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن المتهمين كانا مخمورين ‏ويقفان في ‏طريق مظلم حيث مر الشاكي بقربهما وقام بإخراج سكين كانت بحوزته ‏‏وهدد بها الشاكي، وبتفتيشه عثر على مبلغ (2) ألف جنيه وهاتف ‏ذكي في جيبه ‏وقام بنهبها وحاول الشاكي مقاومته، إلا أن المدان سدد ‏له طعنة في كتفه الأيمن وفر بعدها هارباً، وتوجه الشاكي ‏الى المستشفى وبرفقته بعض الأشخاص وتم ‏استخراج أورنيك (8) ‏جنائي، وبعد تقرير الطبيب الذي أكد الإصابة، توجه إلى قسم ‏الشرطة ‏وأخطرهم بالحادثة، حيث باشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض ‏على ‏المتهمين وأخضعتهما للتحريات وتم تدوين بلاغات في مواجهتهم ‏وتحويلهم إلى ‏المحكمة التي أصدرت عليهم العقوبة. ‏ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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