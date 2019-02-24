محاكمة أجنبية تروج الخمور البلدية ‎ ‎

الحاج يوسف: تسنيم جدو فرضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف، غرامات مالية قدرها (10) آلاف جنيه في ‏مواجهة أجنبية أدينت بترويج الخمور البلدية، ضبطت داخل منزلها كمية كبيرة من الخمور البلدية، وقررت المحكمة حبس المدانة شهراً في حالة عدم دفعها ‏للغرامة.

وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن شرطة النظام العام بشرق النيل قامت بحملة على ‏محلات وأوكار الخمور البلدية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط المتهمة وهي معروفة لدى ‏الشرطة بترويج الخمور، وضبط داخل منزلها شباب يحتسون الخمر وكمية من الخمور البلدية ‏معبأة داخل كريستالات، وتم القبض على المتهمة والمخمورين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، ‏ودونت الشرطة في مواجهتها بلاغاً تحت نص المادة (٧٩) من القانون الجنائي ترويج الخمور ‏البلدية، فكانت الإجراءات. ‎‎ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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