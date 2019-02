صفقة إيجار الميناء ونظام البوت المشوه

نظام البوت (Build Operate and Transfer (BOT) إنشاء إدارة وتحويل أو نظام البووت(Build Own Operate and Transfer ) إنشاء، تملك، إدارة وتحويل، هما شكلان من أشكال التمويل عندما تتقدم مؤسسة حكومية أو قطاع خاص بعرض لجهة استثمارية دولية، يمنحها امتياز إنشاء أو تحديث منشأة جديدة أو منشأة قائمة لفترة يتفق عليها مقابل مبلغ من المال يدفع مقدماً. الاختلاف بين النظامين- البوت أو البووت هو أن في الأخير تتملك الجهة المنفذة تماماً طوال فترة العقد، مما يعني أن لها مطلق الحرية في تحديد العمالة نوعاً وكماً، وتحديد طرق التنفيذ والآليات الإضافية المطلوبة في حالة التحديث.. تلجأ الدول والحكومات إلى أحد النظامين عندما تمتلك مشروعاً أو أراضي قيمة محفزة للإستثمار، وذات عائد مادي كبير، لكنها لا تملك المال المطلوب.

تقرير:عمر البكري أبو حراز

معظم المشاريع التي تم تنفيذها بنظام البوت كانت استراتيجية ومطلوبة مثل المطارات، الموانيء، السكة الحديد، المشاريع الزراعية وخلافها.. من أمثلة الدول التي استفادت من هذا النوع من التمويل الباكستان، تايلاند، تركيا، تايوان، البحرين، السعودية، إسرائيل، الهند، إيران، اليابان، الصين، مصر ودول أخرى.. مما يؤكد سلامة ونجاح هذا النوع من التمويل، خاصة إذا كانت هناك صعوبات عملية في حصول الدول على قروض ضخمة من المؤسسات المالية العالمية، من أمثلة هذه الصعوبات كبر حجم الدين الخارجي، أو عدم مواكبة النظام السياسي الحاكم لشروط وتوجهات المجتمع الدولي، أو عدم الاستقرار بسبب الحروب الأهلية والصراعات المتواصلة بسبب التنوع الإثني أو الديني.

ونحن في السودان نعاني من كل هذه الأسباب التي تمنع حصولنا على قروض استثمارية ضخمة من المؤسسات الدولية.

لذلك نحن وفي هذه الظروف لا نستطيع الإستفادة القصوى المجزية، مما نملك من ثروات هائلة في باطن الأرض وخارجها، ومن موقع استراتيجي في قلب أفريقيا، وساحل بحري بطول 853 كيلو متر، وحولنا عشرات الدول مغلقة ليس لديها منافذ بحرية مثل تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، يوغندا وغيرها. كل ذلك يدعو إلى استغلال هذه الثروات استغلالاً مجزياً عبر هذا النوع من التمويل.

مزايا البوت أو البووت

أولاً: تغري الاستثمار الأجنبي على الدخول إلى السودان.

ثانياً: تدخل عملات صعبة إلى البلاد.

ثالثاً: يتم تكملة المشروع أو المشاريع في فترة زمنية مثالية وبميزانيات محددة.

رابعاً: تلفت نظر شركات أو مؤسسات عالمية أخرى للدخول في أعمال مماثلة.

خامساً: إدخال أحدث التقنيات ونقل المعلومات إلى البلاد.

سادساً: إزالة عبء الإنشاء المالي والإداري عن كاهل الدولة لفترة زمنية طويلة- هذا بالنسبة للسودان.

في المقابل المخاطر على المؤسسة المنفذة تتمثل في:

أولاً: المخاطر السياسية خاصة في الدول النامية، بسبب احتمال حدوث تغييرات درامية بين يوم وليلة في نظام الحكم.

ثانياً: مخاطر فنية بسبب صعوبات في عملية الإنشاء والبناء، وتعطل المعدات والكوارث الطبيعية.

ثالثاً: مخاطر التمويل بسبب عدم ثبات العملة الوطنية، وارتفاع أسعار المواد المحلية، وانخفاض عائدات المشروع.

أهم عوامل نجاح تنفيذ المشاريع بنظام البوت الشفافية والأمانة والنزاهة، إذ أن هذا النوع من الاستثمار به ثغرات خطيرة مدمرة، تصبح وبالاً على الدولة ولن يعود عليها بالفوائد المنشودة.

الثغرات التي تفتح باب الفساد

أولاً: مدة إيجار المنشأة، وهذه مسألة في غاية الأهمية، تتطلب المعرفة الدقيقة بالعائدات الحقيقية للمشروع مقارنة بالعرض الذي تقدمه الجهة المنفذة.. هذه المعرفة بالعائدات تحدد فترة الإيجار مقارنة بالأموال التي تدفعها المؤسسة أو الشركة المنفذة، مثلاً في حالة إيجار ميناء بورتسودان للشركة الفلبينية تقول الأرقام إن عائدات الميناء في العام 2018 كانت 156 مليون يورو، والشركة التي وقع عليها العطاء تدفع 410 مليون يورو فوراً، و90 مليون يورو على أقساط لمدة عشرين عاماً، فقط دون أن تدخل أي آليات جديدة لمدة ست سنوات تستفيد فيها من الآليات الحالية، أي أن عائد الشركة في عشرين عاماً يكون 3,12 مليار يورو، بمعنى لو أن الإتفاق كان شفافاً ونزيهاً يكفي إيجار الميناء لمدة عشر سنوات فقط، ويعود على الشركة بأرباح 1,56 مليار، وهي بكل المقاييس مجزية حتى لو دفعت الشركة سنوياً- كما انكشف من بنود الاتفاق- 25 مليون يورو، أي اثنين مليون يورو شهرياً، في حين أن الميناء ثبت أنه يدخل شهرياً 13 مليون يورو.

ثانياً: من أهم ميزات هذا النوع من التمويل والإنشاء هو نقل التكنلوجيا والمعرفة، والتي حسب العقد لن تقوم الشركة الفلبينية بإدخال أي آليات أو تكنلوجيا جديدة إلا بعد ست سنوات، تستعمل خلالها الآليات الحالية، فإن الفائدة للسودان طوال هذه السنوات الست منعدمة، لأن تفريغ البضائع وشحنها بمعدات متطورة لن يتم، مما يعني عدم حدوث انفراج في اختناقات الميناء لمدة ست سنوات، علماً بأن شركات الشحن تفرض رسوماً إضافية على كل الحاويات الواردة إلى السودان بسبب هذا الاختناق.

ثالثاً: ليس هناك أي إلزام في العقد مع الشركة بالإحتفاظ بكم ونوع العمالة، لذلك لا تستطيع أية جهة حكومية فرض شروط إضافية خارج العقد بالإبقاء على كل العمالة.

رابعاً: إدارة الميناء العليا ستكون أجنبية، مما يتيح لها كشف كل واردات البلاد وتمليكها لجهات استخباراتية معادية، وهي ثغرة أمنية خطيرة.

خامساً: الثغرة الأخيرة في عدم تحديد نوع الآليات وحالتها، هل هي جديدة متطورة أم تنتهي صلاحيتها في أو قبل مدة العشرين عاماً، لتصبح بعد فترة العقد عبئاً ثقيلاً على البلاد- (خُردة)- يكلف البلاد الكثير من الأموال في إزالتها واستبدالها.

لكل ما تقدم يصبح من الضروري التعامل بكل شفافية، وتكوين لجنة فنية واقتصادية رفيعة المستوى من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يعرض عليها العقد وكل تفاصيله الدقيقة لتحديد جدوى المشروع برمته، قبل التفكير في فسخ العقد، إذ يمكن للجنة أن توصي بتعديلات جوهرية تخدم وتحافظ على مصالح السودان ومصالح الشركة، لأن فكرة التنفيذ بنظام البوت ثبتت جدواها وفوائدها على الطرفين، وفي نفس الوقت تكون قرارات اللجنة مقنعة ومقبولة لكل الأطراف خاصة العاملين في الميناء.

