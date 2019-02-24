عااااجل …….

المهندس عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية مازال معتقلا لليوم الثاني على التوالي اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

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