الغرامة لصاحب مخبز خالف قوانين الصحة‎ ‎

الحاج يوسف: تسنيم جدو أوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف، عقوبة الغرامة (5) آلاف جنيه في مواجهة صاحب ‏مخبز، أدانته المحكمة بمخالفة قوانين الصحة، وقررت المحكمة حبس المدان (٦) أشهر في ‏حالة عدم دفعه للغرامة، على خلفية العثور داخل مخبزه على (زيت) مجمد، إضافة إلى عدم ‏حصول العاملين على كروت صحية. وتتلخص وقائع البلاغ في أن موظفي الصحة بمحلية ‏شرق النيل، نفذوا حملة بغرض حماية المستهلك أسفرت عن ضبط زيت مجمد غير صالح ‏للاستخدام الآدامي، وعندها أفاد صاحب المخبز بأن الزيت لـ(مسح الطاولة)، إضافة إلى عدم ‏حصول العمال على كروت صحية، وتم القبض على المتهم واقتيد إلى قسم الشرطة ودون في ‏مواجهته بلاغ بمخالفة قوانين الصحة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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