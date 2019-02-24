تفاصيل القبض على شاب متهم بتجارة المخدرات

الخرطوم: تسنيم جدو كشفت شرطة المخدرات عن تفاصيل القبض على شاب ضبط بحوزته (81) حبة ترامادول، وقال المتحري بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي د.إسماعيل إدريس إن الشاكي أفاد في بلاغه بأنه ضبط المتهم وبحوزته (81) حبة ترامادول المخدرة، وذلك بمنطقة الخرطوم جنوب بعد أن أرشد عليه متهم آخر في بلاغ مماثل للمتهم، وأشار المتحري عند استجوابه إلى أن المتهم أقر بتعاطي المخدرات، موضحاً أنه قبل الحادث بعدة أيام أحضر له صديقه (85) حبة ترامادول، قام بتعاطي أربعة منهم، وفي يوم الحادث اتصل عليه صديقه بغرض تسليفه حبوباً مخدرة من التي بحوزته، وأضاف المتهم أنه عند تسليم صديقه الحبوب المخدرة تم القبض عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت نص المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار، وقدم المتحري مستند اتهام عبارة عن تقرير المعامل الجنائية حول إرسال المعروضات الحبوب المخدرة إلى المعامل. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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