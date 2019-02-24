أختير والياً لنهر النيل المصباح .. مكتمل الأركان

من المتوقع أن يؤدي والي ولاية نهر النيل اللواء الطيب المصباح القسم اليوم، أمام رئيس الجمهورية، بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيينه والياً للولاية، خلفاً لحاتم الوسيلة، المصباح ينتظر منه مواطنو ولاية الحديد والنار أن يكون مصباحاً، يشع لهم النور في بقاع الولاية الشاسعة، الوالي الجديد الذي ينحدر من ذات الولاية، منطقة البسابير، لم تكن هذه التجربة الأولى في مسيرته، بل سبق وأن عمل تنفيذياً معتمداً لمحلية الدامر لعامين .

رسمه : أحمد قسم السيد

سيرة ومسيرة

أبصر اللواء ركن الطيب المصباح النور بمنطقة البسابير جنوب مدينة شندي بولاية نهر النيل، تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسطة بالبسابير، والثانوي بالخرطوم بحري، والتحق بالكلية الحربية الدفعة (30) ليتخرج فيها عام 1981م.

تلقى الطيب عدداً من الدورات التدربيبة في المجالات العسكرية، ماجستير العلوم العسكرية من بغداد، زميل أكاديمية السودان للعلوم الإدارية، زميل الدفاع الوطني، أكاديمية نميري العسكرية العليا، المصباح شارك في دورات بعدد من الدول الخارجية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، هولندا، ألمانيا، بالإضافة الى جميع الدول العربية عدا دول المغرب العربي، وعمل ملحقاً عسكرياً بالسفارة السودانية بالرياض، بجانب أنه عمل بعدد من الواحدات العسكرية المدرعات الشجرة، الدمازين، الاستوائية، فرع الإمداد، المنطقة الغربية مرة أخرى، فضلاً عن أنه تلقى عدداً من الأوسمة، وسام الشجاعة الطبقة الأولى، وسام الشجاعة الطبقة الثانية، وسام الجدارة، نوط الجدارة، نوط الخدمة الطويلة الممتازة، الدفاع الذهبي، وسام الإنجاز.

شخصية اجتماعية

ويقول عنه مدير الصناعات الحربية (ابن عمه) الفريق ركن حسن العمدة، إن الطيب شخصية اجتماعية من الدرجة الأولى، وقيادي معروف لدى أهل المنطقة، وصاحب رأى سديد وشجاع وشرس، ويقول ولا يخشى في كلمة الحق لومة لائم.

ويمضي حسن في سرده عن الطيب قائلاً: إنه وضع بصمته خلال فترة عمله في القوات المسلحة، منذ أن كان ملازماً أول بدفعة (30)، وأضاف أنه عمل في كثير من الولايات خلال مسيرته بجيش الاستوائية قبل انفصال الجنوب، بجانب شرق وغرب دارفور، وأردف: له صولات وجولات في العمل العسكري وكان قائداً فذاً، ويمتلك الحنكة، وقال إن المصباح استطاع تحرير مدينة الكرمك من قبضة الحركة الشعبية، وأضاف العمدة (بقدراته وإمكانياته وخبراته المتراكمة جداً يستطيع أن يعمل قفزة، وينهض بالولاية ويحقق فيها تنمية متوزانة، خاصة وأن له تأثير على من حوله، ولديه جاذبية يمكن أن يوظفها في تنفيذ سياساته وبرامجه التي تساعده على إحداث طفرة غير مسبوقة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

النجاح حليفه

وتوقع مدير منظمة الصناعات الحربية، النجاح الكبير للوالي الجديد، خاصة وأنه تقلَّد مناصب عديدة، معتمداً لفترة طويلة لمحلية الدامر مما يمكنه من سير العمل بالولاية، بجانب معرفته والإلمام بجملة المشكلات والقضايا المتعلقة بنهر النيل، الأمر الذي يجعله قادراً على الخروج بها إلي بر الامان، وقطع الفريق حسن أن الطيب والي مكتمل بكل ماتعنيه الكلمة.

مكتمل الأركان

في ذات السياق يقول عنه زميله بالدراسة وابن منطقته علي جاد حسن، إن الطيب رجل نظيف وخدمي، وأضاف (وظفية والي ذاتها شوية في حقو مقارنة بالكاريزما التي يمتلكها)، وتابع أن المصباح يستطيع قيادة السودان وليس ولاية فقط، بدليل أنه شغل مناصب عديدة بالقوات المسلحة، وأردف أنه رجل مكتمل الأركان، وقال : (إن وظيفة والي تعويض له بعد أن تمت إقالته من القوات المسلحة)، خاصة وأنه استطاع تحرير عدد من المناطق بالسودان من قبضة الحركة الشعبية، على رأسها مدينة الكرمك، وتوقع حسن لـ(آخر لحظة) أن يحدث الوالي الجديد طفرة اقتصادية غير مسبوقة، وبرر بأنه يمتلك أفكاراً صائبة، بالإضافة إلى معرفته بقضايا وتحديات الولاية، مما تعينه على مساعدة إنسانه، وختم حديثه باأن الولاية آمنة وتحتاج لأمثال الطيب.

تحديات ومعوقات

مشكلات ومعوقات عدة علي طاولة أمانة حكومة نهر النيل في انتظار الوالي الجديد الطيب المصباح، من ضمنها مشكلات الطرق والكهرباء والتعليم والصحة، بجانب ندرة الخبز والوقود والسيولة، بجانب التنقيب العشوائي، بالإضافة إلى انتشار أمراض الحصبة والكبد الوبائي بصورة مخيفة بين المعدنين، فضلاً عن المعوقات التي تواجه الاستثمار بالولاية، لاسيما أن بها (35) دولة مستثمرة، بالإضافة لمشروعات (زادنا) الكبرى التي تتمثل في فرض الرسوم عليها من عدة جهات، فضلاً عن مشكلات تشريعية وقانونية، بجانب الترويج للمخدرات التي بررزت مع بداية التنقيب عن الذهب، فضلاً عن الاعتداء على المواقع الاثرية، حيث لم يبق أثر إلا وطالته أيادي الباحثين عن المعدن النفيس، إضافة إلى أعداد الأجانب التي غزت الولاية، ودخلت بصورة غير شرعية .

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