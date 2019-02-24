تأجيل زيارة البشير إلى نهر النيل

أعلنت حكومة ولاية نهر النيل رسمياً، يوم الأحد، عن تأجيل زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للولاية المقرر لها نهاية الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى.
وقال الأمين العام للحكومة محمد أحمد علي بحسب “الشروق”، أن اللقاء الذي جمع والي نهر النيل المكلف اللواء ركن م. الطيب المصباح بوزير رئاسة الجمهورية فضل أحمد فضل بعد مراسم أداء اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري، يوم الأحد، قد أفضى إلى تأجيل الزيارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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