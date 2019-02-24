تشكيل دفاعي للهلال أمام زيسكو

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للهلال، التشكيل الذي سيلعب به الفريق مباراة زيسكو، في السادسة من مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية، وغلب عليه اصحاب النزعة الدفاعية، بقيادة الأوغندي جمال سالم في المرمى، السموأل ميرغني، حسين الجريف، عمار الدمازين، عبداللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، المالي بوبكر ديارا، ابوعاقلة عبدالله، أطهر الطاهر، وليد الشعلة والكونغولي إدريسا أمبومبو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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