بالصور.. نجمة النيل الأزرق نورهان نجيب تعقد قرانها وتقول: (رسميا.. أنا حرم السيد حازم)

احتفلت نجمة قناة النيل الأزرق نورهان نجيب, مساء الجمعة بعقد قرانها على الأستاذ حازم, وذلك وسط حضور زملائها بالشاشة الزرقاء وبعض المطربين الذين شاركوها الفرح.

وبحسب موقع النيلين فقد عبرت نجمة النيل الأزرق عن سعادتها بعقد قرانها وكتبت على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : (سألوني:حسيتي بشنو أول ما شوفتيهو قلتا ليهم: في جملة بتتقال دائما في الروايات (علمت من هذه اللحظة ان حياتي لن تعود الى سابق عهدها) انا حسّيت كده بالظبط وعقد على قلبي من اول نظرة).

وختمت نورها تدوينتها التي وجدت إعجاب المئات رسميا.. (حرم السيد حازم) الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)