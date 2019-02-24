ذكر تجمع المهنيين السودانيين بصفحته علي وسائل التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” إن تظاهرات ليلية يوم امس اندلعت في مناطق متفرقة من الخرطوم بينها شمبات والديم ،والكلاكلة ، والثورة شارع النص ،ود نوباوي .

واتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد البشير بعد خروج المئات من المواطنين في مدينة سنار جنوب شرق البلاد نهار امس السبت مطالبين برحيل البشير ونظامه .

وافاد شهود عيان ان المئات من المواطنين خرجوا الى الشوراع وسوق المدينة وهم يهتفون ” طالب بحقك يا مواطن” ، ويطالبون الحكومة بالرحيل.

وفي وقت سابق اعلن الرئيس عمر حسن البشير،عن حالة الطوارئ في السودان وحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما اوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد يوم من اعلان الطوارئ في السودان .. مظاهرات ليلية في الخرطوم والاحتجاجات تتسع الى جنوب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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